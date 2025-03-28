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        Denizli'de Ramazan Bayramı'nda 5 bin 26 güvenlik personeli görev yapacak

        Denizli'de Ramazan Bayramı'nda, 5 bin 26 güvenlik personeli ile 1452 kara ve 46 hava aracının görev yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 09:16 Güncelleme: 28.03.2025 - 09:16
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        Denizli'de Ramazan Bayramı'nda 5 bin 26 güvenlik personeli görev yapacak
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        Denizli'de Ramazan Bayramı'nda, 5 bin 26 güvenlik personeli ile 1452 kara ve 46 hava aracının görev yapacağı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı güvenlik tedbirleri kapsamında, vatandaşların huzur ve güven içinde bayram sevincini yaşayabilmesi için tedbirler alındığı belirtildi.

        Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için vatandaşların trafik kurallarına hassasiyetle uymaları gerektiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Tedbirler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 3 sabit, 130 şok uygulama noktasında 2 bin 282 personel, 497 trafik personeli, 109 trafik aracı, 148 diğer ekip aracı, 41 motosiklet ve 2 drone ile denetimlerin yapılacak. İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, asayiş olarak, 696 tim/unsur, 698 uygulama noktasında 2 bin 744 personel, 727 araç ve 8 drone, trafik olarak, 445 tim, 1103 personel, 427 araç, 36 hava aracı (drone, cyrokopter) ile tedbirler alınacaktır."

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