AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi
AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.
AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.
İl başkanlığındaki programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve partililer katıldı.
Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da tüm İslam aleminin bayramını kutladığını belirterek, bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve barış içinde geçmesini temenni etti.
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