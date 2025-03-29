AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda bayramlaşma programı düzenlendi

İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da tüm İslam aleminin bayramını kutladığını belirterek, bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve barış içinde geçmesini temenni etti.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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