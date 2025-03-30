Denizli'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası

Ekipler, kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 247 lira para cezası uyguladı. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem başlatıldı.​​​​​​​

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediği anların araç kamerasıyla kaydedilerek tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

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