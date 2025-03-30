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        Denizli'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası

        Denizli'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil sürücüsüne 9 bin 247 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:39 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:39
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        Denizli'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası
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        Denizli'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil sürücüsüne 9 bin 247 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediği anların araç kamerasıyla kaydedilerek tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 247 lira para cezası uyguladı. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem başlatıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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