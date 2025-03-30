Denizli'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye para cezası
Denizli'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil sürücüsüne 9 bin 247 lira ceza kesildi.
Denizli'de makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan otomobil sürücüsüne 9 bin 247 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Mart'ta Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda bir sürücünün otomobiliyle makas atarak ilerlediği anların araç kamerasıyla kaydedilerek tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliği belirlenen sürücüye 9 bin 247 lira para cezası uyguladı. Sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da işlem başlatıldı.
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