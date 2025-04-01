Denizli'de trafik denetimleri sürdü

Denizli'de polis ve jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla sıklaştırılan trafik denetimlerine devam etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında oluşturulan uygulama noktalarında denetimler gerçekleştirdi.

​​​​​​​Sürücü ve yolculara şeker ikram ederek bayramlarını kutlayan ekipler, hız sınırı ve emniyet kemeri hakkında sürücüleri bilgilendirdi.

Denetimlerde broşür, hikaye ve boyama kitapları dağıtıldı.