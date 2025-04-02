Buldan'da kamyonetle otomobilin çarpıştı kazada 4 kişi yaralandı
Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
R.Ö. idaresindeki 07 BSR 379 plakalı kamyonet, Bölmekaya Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen A.B. yönetimindeki 34 UG 7968 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.