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        Denizli'deki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

        Denizli'de meydana gelen 4 trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:27 Güncelleme: 06.04.2025 - 13:27
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        Denizli'deki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
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        Denizli'de meydana gelen 4 trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

        A.D. yönetimindeki 20 ACY 263 plakalı otomobil Buldan ilçesi Bölmeyaka Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen İ.E. kullandığı 59 AEN 997 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada yaralanan iki sürücü ile ismi öğrenilemeyen kişi ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılırdı.

        Öte yandan Çal ve Sarayköy ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarından ise yaralanan 3 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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