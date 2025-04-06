Denizli'deki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
Denizli'de meydana gelen 4 trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.
Denizli'de meydana gelen 4 trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.
A.D. yönetimindeki 20 ACY 263 plakalı otomobil Buldan ilçesi Bölmeyaka Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen İ.E. kullandığı 59 AEN 997 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan iki sürücü ile ismi öğrenilemeyen kişi ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün kullandığı otomobil şarampole devrildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Servergazi Devlet Hastanesine kaldırılırdı.
Öte yandan Çal ve Sarayköy ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarından ise yaralanan 3 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
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