Denizli'deki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Öte yandan Çal ve Sarayköy ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarından ise yaralanan 3 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada yaralanan iki sürücü ile ismi öğrenilemeyen kişi ambulansla Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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