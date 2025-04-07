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        Denizli'de ağıla giren kurt 22 koyunu telef etti

        Denizli'nin Çameli ilçesinde ağıla giren kurt, 22 koyunu telef etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 18:53 Güncelleme: 07.04.2025 - 18:53
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        Denizli'de ağıla giren kurt 22 koyunu telef etti
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        Denizli'nin Çameli ilçesinde ağıla giren kurt, 22 koyunu telef etti.

        İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Gürsu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Okan Yılmaz (70), ağılındaki 22 koyunun telef edildiğini fark edince durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ağıla giren kurdun saldırısı nedeniyle telef olan koyunlar, iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.

        Besici Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurbanlık için beslediği hayvanlarının telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını, zararının büyük olduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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