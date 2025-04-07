Denizli'de ağıla giren kurt 22 koyunu telef etti
Denizli'nin Çameli ilçesinde ağıla giren kurt, 22 koyunu telef etti.
Denizli'nin Çameli ilçesinde ağıla giren kurt, 22 koyunu telef etti.
İlçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Gürsu Mahallesi'nde hayvancılık yapan Okan Yılmaz (70), ağılındaki 22 koyunun telef edildiğini fark edince durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Ağıla giren kurdun saldırısı nedeniyle telef olan koyunlar, iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.
Besici Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurbanlık için beslediği hayvanlarının telef olmasının üzüntüsünü yaşadığını, zararının büyük olduğunu belirtti.
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