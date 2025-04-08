Denizli'de, 61. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor

Denizli'de, 61. Kütüphaneler Haftası bir dizi etkinlikle kutlandı.

​​​​​​​Denizli 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen etkinlik "kütüphanede neler yapılır" video gösterimiyle başladı.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve İl Kültür Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı'nın konuşma yaptığı programda, en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli ödüller takdim edildi.

Protokol üyeleri, İlknur Olgun tarafından çizilen "Türk Tamgaları ve Türk İzleri" konulu sergiyi gezdi.

Daha sonra Coşkun, Otaklı ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve diğer katılımcılar öğrencilerle kitap okudu.​​​​​​​