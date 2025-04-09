Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Yıla turist artışıyla başlayan Pamukkale bayram tatilini de dolu geçirdi

        SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm bölgelerinden Pamukkale, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 64 bin 21 ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 09.04.2025 - 11:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıla turist artışıyla başlayan Pamukkale bayram tatilini de dolu geçirdi
        ABONE OL

        SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm bölgelerinden Pamukkale, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 64 bin 21 ziyaretçi ağırladı.

        ​​​​​​​Ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Pamukkale, her mevsim kültür ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölge, beyaz travertenleri, sıcak su kaplıcaları ve Hierapolis Antik Kenti ile bayram tatilinde hem dinlenmek hem de şifalı sudan yararlanmak isteyenlerce tercih edildi.

        Pamuksu beyazlıktaki travertenlerde yürüme fırsatı bulan turistler, burada sıcak su dolu havuzlara girdi. Hierapolis Antik Kenti ve müzeyi de gezme imkanı yakalayanlar, doğal güzelliklerin yanında adeta zamana yolculuk yaptı.

        Misafirlerine paraşütle atlama ve balon gezisi gibi farklı alternatifler de sunan Pamukkale'yi, 9 günlük tatilde 64 bin 21 ziyaretçi gezdi.

        - 3 aylık dönemde yabancı turist artışı

        Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'ye 1 Ocak-31 Mart'ta 277 bin 10 turistin geldiğini söyledi.

        Şen, ziyaretçi rakamlarının geçen yıla göre artışta olduğunu, bunun güzel geçecek yaz sezonuna işaret ettiğini belirtti.

        Başarılı bir sezon için hazır olduklarını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

        "İlk çeyreği değerlendirdiğimiz zaman, Pamukkale'de geçen yıla göre giriş rakamlarında yaklaşık yüzde 7'lik artış görüyoruz. Geçen yıl 259 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri'ni bu yıl 277 bin kişi ziyaret etti. Esas sevindirici olan taraflardan bir tanesi de yabancı giriş sayısının artması. Burada yüzde 14'lük artış yakaladık. Geçen yıl ilk 3 ayda 108 bin yabancı turistin ziyaret ettiği bölgeyi, bu yıl 123 bin turist ziyaret etti. Bunun artarak devam etmesini bekliyoruz."

        Şen, kış aylarında ağırlıklı olarak yerli turistten ilgi gördüklerini kaydederek, "Bu yıl Ramazan Bayramı ile beraber ara tatilin de birleşmesi, özellikle talebin daha da fazla olmasını sağladı. Bayram döneminde 64 bin ziyaretçi Pamukkale'yi ziyaret etti. Havanın biraz yağmurlu olmasına rağmen bu rakamlara ulaştık. Hava biraz daha güzel olsaydı belki bunun 70-80 binlere de ulaştığını görecektik." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Kucağında bebeği olan karısını darp etti!
        Kucağında bebeği olan karısını darp etti!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Gece kulübünden kovulan müşteriler ateş açtı!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        Tartıştığı babasını sokakta öldürdü!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        İstatistikler Galatasaray'ın şampiyonluğunu gösteriyor!
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Rus Büyükelçiliği, Musk'ın Rusya-ABD videosunu alıntıladı
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Trump, tarifelerle ne kadar kazandıklarını açıkladı
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Yürek yakan olay! Tamir ettiği TIR'ı hayatını aldı!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Hale'yi katleden cani dinleme cihazı yerleştirmiş!
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        Kıdem tazminatı hilesi yargıdan döner
        İstanbul’un altındaki gizem!
        İstanbul’un altındaki gizem!
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        Yıllık zarar 300 milyon dolar
        Yıllık zarar 300 milyon dolar

        Benzer Haberler

        Denizli'de, 61. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Denizli'de, 61. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Denizli'deki şehir ve acil durum hastanelerinin inşası devam ediyor
        Denizli'deki şehir ve acil durum hastanelerinin inşası devam ediyor
        Denizli'de tıra çarpan bisikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Denizli'de tıra çarpan bisikletteki baba öldü, oğlu yaralandı
        Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Denizli'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'e koşuyor
        Denizli İdmanyurdu 3'üncü Lig'e koşuyor
        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada
        Denizli'de fermuar sistemiyle ambulansa yol verilmesi kamerada