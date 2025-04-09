Yıla turist artışıyla başlayan Pamukkale bayram tatilini de dolu geçirdi

SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm bölgelerinden Pamukkale, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 64 bin 21 ziyaretçi ağırladı.

​​​​​​​Ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunan Pamukkale, her mevsim kültür ve doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölge, beyaz travertenleri, sıcak su kaplıcaları ve Hierapolis Antik Kenti ile bayram tatilinde hem dinlenmek hem de şifalı sudan yararlanmak isteyenlerce tercih edildi.

Pamuksu beyazlıktaki travertenlerde yürüme fırsatı bulan turistler, burada sıcak su dolu havuzlara girdi. Hierapolis Antik Kenti ve müzeyi de gezme imkanı yakalayanlar, doğal güzelliklerin yanında adeta zamana yolculuk yaptı.

Misafirlerine paraşütle atlama ve balon gezisi gibi farklı alternatifler de sunan Pamukkale'yi, 9 günlük tatilde 64 bin 21 ziyaretçi gezdi.

- 3 aylık dönemde yabancı turist artışı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, Pamukkale'ye 1 Ocak-31 Mart'ta 277 bin 10 turistin geldiğini söyledi.

Şen, ziyaretçi rakamlarının geçen yıla göre artışta olduğunu, bunun güzel geçecek yaz sezonuna işaret ettiğini belirtti.

Başarılı bir sezon için hazır olduklarını dile getiren Şen, şöyle konuştu:

"İlk çeyreği değerlendirdiğimiz zaman, Pamukkale'de geçen yıla göre giriş rakamlarında yaklaşık yüzde 7'lik artış görüyoruz. Geçen yıl 259 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale (Hierapolis) Ören Yeri'ni bu yıl 277 bin kişi ziyaret etti. Esas sevindirici olan taraflardan bir tanesi de yabancı giriş sayısının artması. Burada yüzde 14'lük artış yakaladık. Geçen yıl ilk 3 ayda 108 bin yabancı turistin ziyaret ettiği bölgeyi, bu yıl 123 bin turist ziyaret etti. Bunun artarak devam etmesini bekliyoruz."

Şen, kış aylarında ağırlıklı olarak yerli turistten ilgi gördüklerini kaydederek, "Bu yıl Ramazan Bayramı ile beraber ara tatilin de birleşmesi, özellikle talebin daha da fazla olmasını sağladı. Bayram döneminde 64 bin ziyaretçi Pamukkale'yi ziyaret etti. Havanın biraz yağmurlu olmasına rağmen bu rakamlara ulaştık. Hava biraz daha güzel olsaydı belki bunun 70-80 binlere de ulaştığını görecektik." dedi.