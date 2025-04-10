Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.
İbrahim Emral (37) yönetimindeki 03 ACC 772 plakalı otomobil, Eskihisar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede Emral'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
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