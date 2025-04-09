Teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal toprağa verildi
Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün vefat eden annesi Bahriye Yanal son yolculuğuna uğurlandı.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün vefat eden annesi Bahriye Yanal son yolculuğuna uğurlandı.
Rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Yanal'ın (84) naaşı, yakınları tarafından teslim alınarak Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.
Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.
Yanal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.
Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ile Yanal'ın yakınları katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.