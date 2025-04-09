Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal toprağa verildi

        Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün vefat eden annesi Bahriye Yanal son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:32 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal toprağa verildi
        ABONE OL

        Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün vefat eden annesi Bahriye Yanal son yolculuğuna uğurlandı.

        Rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı özel hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Yanal'ın (84) naaşı, yakınları tarafından teslim alınarak Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.

        Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.

        Yanal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a defnedildi.

        Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ile Yanal'ın yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin
        Çin'den Ukrayna'ya: Sorumlu hareket edin

        Benzer Haberler

        Denizli'de evinde sentetik ecza hap bulunan şüpheli tutuklandı
        Denizli'de evinde sentetik ecza hap bulunan şüpheli tutuklandı
        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü
        Denizli'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki sürücü öldü
        Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal hayatını kaybetti
        Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal hayatını kaybetti
        Denizlispor'da yeni başkan Kazancıo
        Denizlispor'da yeni başkan Kazancıo
        Yıla turist artışıyla başlayan Pamukkale bayram tatilini de dolu geçirdi
        Yıla turist artışıyla başlayan Pamukkale bayram tatilini de dolu geçirdi
        Denizli'de, 61. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor
        Denizli'de, 61. Kütüphaneler Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor