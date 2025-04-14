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        AK Parti'li Subaşıoğlu'ndan "Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi" isminin değiştirilmesine tepki

        AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi" isminin "Pamukkale Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 18:07 Güncelleme: 14.04.2025 - 18:07
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        AK Parti'li Subaşıoğlu'ndan "Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi" isminin değiştirilmesine tepki
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        AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi" isminin "Pamukkale Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesine tepki gösterdi.

        Subaşıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'li meclis üyelerinin, bugün aldıkları bir kararla, Nihat Zeybekci ismini İncilipınar'daki Kongre ve Kültür Merkezi'nden kaldırdıklarını kaydetti.

        Bu kararın siyasete, kente hizmet etmiş siyasi büyüklere, kentin hafızasına ve her daim Denizli'ye hizmet etmeyi merkeze koymuş siyasetçilere ve halkının kendine hizmet edenlere karşı duyduğu derin hürmete yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu belirten Subaşıoğlu, şöyle devam etti:

        "Bu saygısızlığı yapanlar ancak ve ancak, bu şehre belediye başkanı ve bakan olarak hizmet etmiş, bu şehrin adını sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya duyurmuş Nihat Zeybekci'nin isminin tabeladan indirilmesine karar verebilirler. Fakat hiçbir şekilde, hizmet aşığı bir insanın Denizli halkının kalbindeki yerini değiştiremezler. Bu kararı alanlar, Sayın Nihat Zeybekci'nin 2004 yılında başlayan hizmet serüveninin hiçbir eserini Denizlili hemşehrilerimizin kalbinden silemezler. Çünkü Denizlili hemşehrilerimiz kendisine hizmet etmiş insanlara her daim vefasını göstermiş, kendi iradesiyle seçmiş olduğu belediye meclisinden alınan kararla 'Nihat Zeybekci' adını Kongre Kültür Merkezine vermiştir. Halkın vermiş olduğu bu kararın üstünde küçük siyasi hesap ve hırslarla alınan günü birlik kararların hiçbir hükmü yoktur. Çünkü Denizli halkı çoktan 'Nihat Zeybekci' adını Denizli tarihinin derinliklerine yazmıştır."

        Subaşıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Nihat Zeybekci'nin 2004 yılında belediye başkanlığı görevine geldiğinde, şehrin hiçbir cadde, meydan veya yapısında ne tarihi büyüklerin ne de belediye başkanlarının ve değerli siyasetçilerin, olimpiyat şampiyonu sporcularının, sanatçıların adlarının yaşatılmadığını üzülerek tespit etmiş ve bu eksikliği ortadan kaldırmak adına, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın, şehir hafızasına sahip çıkmış, geçmişin değerlerini gelecek kuşaklara taşıma iradesi göstermiştir.

        Şimdi, kendileri hiçbir hizmet ve eser üretmeyenler, ancak başkalarının yapmış olduğu eserlerin isimlerini değiştirerek geçici bir süre gündemde kalmayı başarabilirler. Bu şehre hiçbir eser ve hizmet kazandırmayanlar, bu şehirde kalıcı olamayacaklarını da bilmelidirler. Bu kararı alanları bu şehre bir eser yapmaya, yaptıkları esere de isim vermeye davet ediyoruz. Bu şehre hizmet edenlerin eserlerini yıkmaya değil, korumaya davet ediyoruz. Unutmayın tarih, tabelaları değiştirenleri değil, şehrine hizmet eden ve eser kazandıranlar yazacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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