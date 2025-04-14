AK Parti'li Subaşıoğlu'ndan "Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi" isminin değiştirilmesine tepki

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi" isminin "Pamukkale Kültür Merkezi" olarak değiştirilmesine tepki gösterdi.

Subaşıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'li meclis üyelerinin, bugün aldıkları bir kararla, Nihat Zeybekci ismini İncilipınar'daki Kongre ve Kültür Merkezi'nden kaldırdıklarını kaydetti.

Bu kararın siyasete, kente hizmet etmiş siyasi büyüklere, kentin hafızasına ve her daim Denizli'ye hizmet etmeyi merkeze koymuş siyasetçilere ve halkının kendine hizmet edenlere karşı duyduğu derin hürmete yapılan büyük bir saygısızlık olduğunu belirten Subaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu saygısızlığı yapanlar ancak ve ancak, bu şehre belediye başkanı ve bakan olarak hizmet etmiş, bu şehrin adını sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya duyurmuş Nihat Zeybekci'nin isminin tabeladan indirilmesine karar verebilirler. Fakat hiçbir şekilde, hizmet aşığı bir insanın Denizli halkının kalbindeki yerini değiştiremezler. Bu kararı alanlar, Sayın Nihat Zeybekci'nin 2004 yılında başlayan hizmet serüveninin hiçbir eserini Denizlili hemşehrilerimizin kalbinden silemezler. Çünkü Denizlili hemşehrilerimiz kendisine hizmet etmiş insanlara her daim vefasını göstermiş, kendi iradesiyle seçmiş olduğu belediye meclisinden alınan kararla 'Nihat Zeybekci' adını Kongre Kültür Merkezine vermiştir. Halkın vermiş olduğu bu kararın üstünde küçük siyasi hesap ve hırslarla alınan günü birlik kararların hiçbir hükmü yoktur. Çünkü Denizli halkı çoktan 'Nihat Zeybekci' adını Denizli tarihinin derinliklerine yazmıştır."