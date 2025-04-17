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        Denizli'de oto gaz servis istasyonunda LPG tankındaki parlamada 8 kişi yaralandı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin LPG tankının bakımı sırasında oluşan parlamada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 18:29 Güncelleme: 17.04.2025 - 18:29
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        Denizli'de oto gaz servis istasyonunda LPG tankındaki parlamada 8 kişi yaralandı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde otomobilin LPG tankının bakımı sırasında oluşan parlamada 8 kişi yaralandı.

        Sümer Mahallesi 108/5 Sokak'ta E.Ç'ye ait oto gaz sistemleri montajı yapılan iş yerinde 20 AIZ 629 plakalı otomobilin LPG tankının bakımı sırasında parlama meydana geldi.

        Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Tankın bakımını yapan iş yeri çalışanları ve araç sahibinin de olduğu 8 kişi yaralanırken, otomobil yanmaya başladı.

        Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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