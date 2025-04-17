Denizli'de oto gaz servis istasyonunda LPG tankındaki parlamada 8 kişi yaralandı

Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi yanan otomobile müdahale ederek söndürdü.

Tankın bakımını yapan iş yeri çalışanları ve araç sahibinin de olduğu 8 kişi yaralanırken, otomobil yanmaya başladı.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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