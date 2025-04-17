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        PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, basın mensupları ile bir araya geldi

        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, basın mensupları ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 20:16 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:21
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        PAÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, basın mensupları ile bir araya geldi
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        Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, basın mensupları ile bir araya geldi.

        Rektörlük binasındaki toplantı odasında düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Güngör ile rektör yardımcıları Prof. Dr. Mehmet İnel, Prof. Dr. Ersan Öz, Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ile danışmanlar Doç. Dr. Ali Kurt ve Doç. Dr. Mustafa Türkan katıldı.

        Toplantıda konuşan Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle Pamukkale Üniversitesi rektörlüğü görevine atandığını söyledi.

        PAÜ'nün, kurulduğu 1992 yılından bu yana gerek akademik başarıları, gerekse yetiştirdiği nitelikli mezunlarıyla ülkenin önde gelen, güzide yükseköğretim kurumlarından biri haline geldiğini anlatan Güngör, Denizli'nin kalkınmasında ve bölgesel gelişiminde lokomotif rol oynayan üniversiteyi, ulusal ve uluslararası platformlarda daha ileri taşımak için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

        Güngör, bir önceki yönetime ve ekibine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, "İlk hedefimizin ayrım gözetmeden herkesle uyum içinde çalışarak ekip ruhunu tesis edeceğimizi, çalışma huzurundan ayrılmayacağımızı belirtmek isterim. Önceden kimseyle hesabımız yoktu, bundan sonra da olmayacak. Herkesle aynı gönül yakınlığındayız. Tek derdimiz, vatanımıza, milletimize, mukaddesatımıza ve tabii ki güzide üniversitemize hizmet etmek." dedi.

        PAÜ'de bekleyen kadro talepleri için birimlere yazı yazdıklarını belirten Güngör, "Güncel hali alacağız ve YÖK nezdinde girişimleri hemen yapacağız. Tüm idari ve akademik yapımızın durumunu tespit etmek ve ihtiyaçların ivedilikle giderilmesi için ilgili birim sorumlularından brifing alıyoruz. Çözümleri hemen hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

        Güngör, üniversitenin eğitim ve araştırma kalitesini yükselterek, bilimsel yayın sayısı ve niteliğini artıracaklarını, akademik performansı uluslararası standartlara taşıyacaklarını sözlerine ekledi.​​​​​​​

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