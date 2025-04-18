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        Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, Denizli'de defnedildi

        Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün vefat eden babası Ural Yanal, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:04 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:12
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        Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, Denizli'de defnedildi
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        Teknik direktör Ersun Yanal'ın dün vefat eden babası Ural Yanal, son yolculuğuna uğurlandı.

        Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Yanal'ın (86) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.

        Cenaze törenine Yanal'ın yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.

        Ural Yanal'ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'a, 9 Nisan'da hayatını kaybeden eşi Bahriye Yanal'ın yanına defnedildi.​​​​​​​

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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