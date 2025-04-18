Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, Denizli'de defnedildi

Cenaze törenine Yanal'ın yakınlarının yanı sıra Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Marım ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü özel hastanede vefat eden Yanal'ın (86) cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Teknik direktör Ersun Yanal, burada taziyeleri kabul etti.

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