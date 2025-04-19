GÜNCELLEME - Denizli'de bebeğini çöp konteynerine atan anne tutuklandı

A.S'nin, emniyetteki ifadesinde, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldığını, bu durumu ailesi ve etrafından sakladığını belirterek, evde tek başına doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu ve paniğe kapılarak bebeği çöp konteynerine attığını söylediği öğrenildi.

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