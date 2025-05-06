Denizli'de tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.
Ali Şahin (22) idaresindeki 20 AAG 689 plakalı otomobil, Aşağı Mahalle yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Şahin ile araçtaki Umut Cırban'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.
Gençlerin cenazeleri, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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