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        Denizli'de tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:00 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:00
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        Denizli'de tarlaya devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 2 genç hayatını kaybetti.

        Ali Şahin (22) idaresindeki 20 AAG 689 plakalı otomobil, Aşağı Mahalle yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

        Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Şahin ile araçtaki Umut Cırban'ın (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gençlerin cenazeleri, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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