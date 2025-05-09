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        Denizli'nin Asırlık "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" kuraklık nedeniyle temmuza alındı

        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, bu yıl kuraklık nedeniyle temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 16:17 Güncelleme: 09.05.2025 - 16:26
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        Denizli'nin Asırlık "Sudan Koyun Geçirme Yarışması" kuraklık nedeniyle temmuza alındı
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        UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Denizli'nin Çal ilçesindeki 852 yıllık "Sudan Koyun Geçirme" yarışması, bu yıl kuraklık nedeniyle temmuz ayının sonunda gerçekleştirilecek.

        Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl ağustos ayının sonunda yapılan yarışmanın Büyük Menderes Nehri'ndeki susuzluk tehlikesi nedeniyle bu yıl erkene alındığını belirtti.

        Geçen yıl nehir yatağının önüne toprak set çekip, tankerlerle su taşıyarak etkinliği düzenlediklerini hatırlatan Hakan, "Bu yıl susuzluk nedeniyle Sudan Koyun Geçirme etkinliğimizi Aşağıseyit halkının ve çobanların isteğiyle 26-27 Temmuz tarihlerinde yapacağız." ifadesini kullandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşağıseyit Muhtarı Safet Oğuz ise vahşi sulama nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin kuruduğunu, daha önce taşıma suyla etkinliği düzenlediklerini anımsattı.

        Tüm olumsuzluklara rağmen bu geleneği yaşatmak için mücadele ettiklerini aktaran Oğuz, Devlet Su İşlerinden (DSİ) bu anlamda destek beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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