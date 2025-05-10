8. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde sanatçılar cam eserleri "giyerek" sergiledi

İzleyicilerin zaman zaman alkışlarla destek verdiği defilede, camdan aksesuarlar, eşyalar, yelek, maske, Kızılderili başlığı ve camdan yapılmış Adana portakal çiçeği, üzüm salkımı ve şahmeranla süslenmiş giysiler sergilendi.

Pamukkale Kültür Merkezi'nde 8 Mayıs'ta ziyaretçilerini kabul etmeye başlayan bienalde, yerli ve yabancı sanatçılar hünerlerini sergilemeye devam ediyor.

Denizli'de bu yıl sekizincisi düzenlenen Uluslararası Cam Bienali'nde, cam aksesuarlar, eşyalar ve camdan eserlerle süslenen giysilerin sergilendiği bir defile sunuldu.

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