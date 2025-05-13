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        Denizli'de kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tel örgüleri aştıktan sonra apartman bahçesine düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 19:23 Güncelleme: 13.05.2025 - 19:31
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        Denizli'de kontrolden çıkan otomobil apartmanın bahçesine düştü
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tel örgüleri aştıktan sonra apartman bahçesine düştü.

        Şemikler Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde D.A. yönetimindeki 20 AGM 561 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun karşısındaki sitenin tel örgülerini aşarak yaklaşık 4 metre yükseklikten bahçe katına düştü.

        Bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Aday sürücü olduğu belirtilen D.A, kazayı yara almadan atlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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