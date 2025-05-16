Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 1246 uyuşturucu hap, elektronik terazi, 2 makas, ruhsatsız tabanca, 20 mermi ve 68 bin 500 lira para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.