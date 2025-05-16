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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:43 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:43
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, gözaltına alınan 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda 1246 uyuşturucu hap, elektronik terazi, 2 makas, ruhsatsız tabanca, 20 mermi ve 68 bin 500 lira para ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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