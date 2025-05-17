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        Denizli'de hırsızlık operasyonunda yakalanan aynı aileden 3 zanlı tutuklandı

        Denizli'nin Honaz ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 12:35 Güncelleme: 17.05.2025 - 12:35
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        Denizli'de hırsızlık operasyonunda yakalanan aynı aileden 3 zanlı tutuklandı
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), tarafından Kaklık Mahallesi'nde bir evden 600 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bu kapsamda yapılan incelemelerde tespit edilen şüphelilerin aynı aileden olduğu ve Merkezefendi İlçesi Aktepe Mahallesi'nde bir evde saklandıkları tespit edildi.

        Adrese yapılan operasyonda S.G. (37), Ş.O. (28), H.G. (20) ve B.G. (14) gözaltına alındı.

        Yapılan aramada şüphelilerin çaldıkları malzemeleri saklamak için gizli bir düzenek yaptıkları tespit edildi.

        Çalıntı ziynet eşyaları gizli düzenekte bulunarak, sahibine teslim edildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.G. ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan şüphelilerden Ş.O'nun Denizli, Muğla, Manisa, Balıkesir, Uşak, Burdur, İzmir, Aydın ve Afyonkarahisar'daki 37 farklı hırsızlık olayına karıştığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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