Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de otomobilde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Denizli'de bir otomobilde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 11:25 Güncelleme: 19.05.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de otomobilde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Denizli'de bir otomobilde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde yüklü miktarda uyuşturucunun piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine şüpheli bir otomobil takibe aldı.

        Şehir girişindeki uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğin aracın motor kısmına tepki vermesi üzerine ekipler aramalarını burada yoğunlaştırdı.

        Polis, otomobilin motor kısmına saklanmış 20 parça halinde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 1 gram skunk ele geçirdi, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

        İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        87 yıllık bayram: 106 yıl önce Samsun'a ilk adım
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        Atatürk'ün bilinmeyen görüntüleri
        "Minnetle anıyoruz"
        "Minnetle anıyoruz"
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        Evinde cinayete kurban gitti! Sevgilisinin arkadaşları gözaltında!
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        G.Saray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        5. yıldızın gol kralları!
        5. yıldızın gol kralları!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tetikçi tuttu, karısının iş yerini kurşunlattı!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        'Tofaş ile birleşmek bize yeni imkanlar yaratacak'
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        Mehmetçiğin sağlığı bu laboratuvara emanet
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        "Trump'ın sabrı tükenmek üzere"
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        “Afrika’nın Gözü” uzaydan neden bu kadar net görünüyor?
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye yağmur ve toz taşınımı uyarısı
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!

        Benzer Haberler

        Denizli'de yoldan çıkıp takla atan motosikletteki 2 kişi öldü
        Denizli'de yoldan çıkıp takla atan motosikletteki 2 kişi öldü
        Denizli'de şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
        Denizli'de şarampole devrilen motosikletteki 2 kişi yaşamını yitirdi
        Merkezefendi sezonun son maçında
        Merkezefendi sezonun son maçında
        Off-road tutkunları Denizli'de buluştu
        Off-road tutkunları Denizli'de buluştu
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, gelecek sezon iddialı bir kadro kur...
        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, gelecek sezon iddialı bir kadro kur...
        Denizli'de hırsızlık operasyonunda yakalanan aynı aileden 3 zanlı tutukland...
        Denizli'de hırsızlık operasyonunda yakalanan aynı aileden 3 zanlı tutukland...