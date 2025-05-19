Denizli'de otomobilde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Polis, otomobilin motor kısmına saklanmış 20 parça halinde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ve 1 gram skunk ele geçirdi, 3 kişiyi de gözaltına aldı.

Denizli'de bir otomobilde 128 bin kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

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