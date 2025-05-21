Denizli'de "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvası sona erdi

Programa katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmud Güngör, teknik direktör Mesut Bakkal da derece elde eden oyunculara kupa ve madalyalarını verdi.

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