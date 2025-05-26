Denizli'de, "Türk Mutfağı Haftası" etkinliği düzenlendi

Davetlilere kentin geleneksel yemekleri arasında yer alan Tavas baklavası, Babadağ keşkeği, Kale biber tatarı, biber dolması, kuru fasulye, Denizli kebabı ve asıl adı "yörük yangını, içli dışlı" olarak bilinen 12 metre uzunluğunda ballı tahinli pide ikram edildi.

Vali Coşkun gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin köklü tarihinden gelen damak lezzetlerini ülke geneli ve dünyada tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, coğrafi işaretlerle tescillenen ürünlerin lezzetinin kıtaları aştığını vurguladı.

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