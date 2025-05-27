Denizli'de üniversite öğrencisi hazırladığı şenlikte öğrencilerin yüzünü güldürdü

Denizli'nin Kale ilçesinde, üniversite öğrencisinin belediyenin desteğiyle hazırladığı proje, çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir etkinliğe dönüştü.

Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Dilara Özer, bitirme projesi kapsamında "El Ele Gülen Yüzler" çocuk şenliği hazırladı. Kale Belediyesinin destek verdiği etkinlik, Şehit Sadık Sağınç Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

Şenlik havasında gerçekleştirilen organizasyonda çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yüz boyama, geleneksel oyunlar, yarışmalar ve sahne gösterileri gibi birçok etkinlik yapıldı.

Ayrıca çocuklar medya okuryazarlığı, dijital ve sosyal medya güvenliği konularında bilgilendirildi.

Türk tiyatrosunun simgelerinden "İbiş" karakterinin interaktif gösterisiyle de çocuklar keyifli anlar yaşadı.

Alanda kurulan medya ve teknoloji stantları da çocuklara dijital dünyada bilinçli bireyler olma konusunda yol gösterdi.

Proje yürütücüsü Dilara Özer, AA muhabirine, sosyal medyada nasıl güvenli davranabileceklerini, kişisel bilgilerini nasıl koruyacaklarını ve karşılaştıkları olumsuz içeriklerde ne yapmaları gerektiğini çocuklara anlatmaya çalıştığını söyledi.