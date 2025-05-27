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        Denizli'de üniversite öğrencisi hazırladığı şenlikte öğrencilerin yüzünü güldürdü

        Denizli'nin Kale ilçesinde, üniversite öğrencisinin belediyenin desteğiyle hazırladığı proje, çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir etkinliğe dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 15:54 Güncelleme: 27.05.2025 - 15:57
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        Denizli'de üniversite öğrencisi hazırladığı şenlikte öğrencilerin yüzünü güldürdü
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        Denizli'nin Kale ilçesinde, üniversite öğrencisinin belediyenin desteğiyle hazırladığı proje, çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir etkinliğe dönüştü.

        Uşak Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü öğrencisi Dilara Özer, bitirme projesi kapsamında "El Ele Gülen Yüzler" çocuk şenliği hazırladı. Kale Belediyesinin destek verdiği etkinlik, Şehit Sadık Sağınç Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirildi.

        Şenlik havasında gerçekleştirilen organizasyonda çocukların sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yüz boyama, geleneksel oyunlar, yarışmalar ve sahne gösterileri gibi birçok etkinlik yapıldı.

        Ayrıca çocuklar medya okuryazarlığı, dijital ve sosyal medya güvenliği konularında bilgilendirildi.

        Türk tiyatrosunun simgelerinden "İbiş" karakterinin interaktif gösterisiyle de çocuklar keyifli anlar yaşadı.

        Alanda kurulan medya ve teknoloji stantları da çocuklara dijital dünyada bilinçli bireyler olma konusunda yol gösterdi.

        Proje yürütücüsü Dilara Özer, AA muhabirine, sosyal medyada nasıl güvenli davranabileceklerini, kişisel bilgilerini nasıl koruyacaklarını ve karşılaştıkları olumsuz içeriklerde ne yapmaları gerektiğini çocuklara anlatmaya çalıştığını söyledi.

        Yapılan sunumlarda medya okuryazarlığı ve dijital güvenlik konularında farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını belirten Özer, "Stantlarda çocuklara yönelik uygulamalı drone eğitimi de verildi. Uzman bir eğitmen eşliğinde gerçekleşen eğitimde, dronların nasıl çalıştığı, hangi alanlarda kullanıldığı ve güvenli uçuş kuralları anlatıldı. Canlı drone gösterimi ile çocuklar teknolojiyi yakından tanıma fırsatı buldu. Bitirme projemiz kapsamında böyle bir etkinliği gerçekleştirmiş olmak benim için çok kıymetli. Çocukların yüzlerindeki gülümseme, tüm emeğimizin en güzel karşılığı oldu. Eğlenerek öğrenebilecekleri ve kendilerini değerli hissedecekleri bir ortam sunmayı amaçladık. Destek veren Kale Belediyesine, kıymetli protokol üyelerine ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Etkinliğe Kaymakam Burak Gürbüz, Belediye Başkan Yardımcısı Şuayp Abağa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım, mahalle muhtarı Ali Abalı, okul müdürü Aydın Sarıkayış, öğrenci ve aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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