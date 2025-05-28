Denizli'de YEDAM'dan destek alanlardan sergi

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile davetliler açılışı yapılan sergi gezerek eserleri inceledi.

Danışanların atölye çalışmalarını sergilemekten mutluluk duyduklarını anlatan Şirin, Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin tüm Türkiye'de de etkin bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getirdi.

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