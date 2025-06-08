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        Denizli'de kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı denetim

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 13:56 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:02
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        Denizli'de kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılığa karşı denetim
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        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurban pazarında dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Toplum Destekli Polislik şubelerine bağlı ekipler, Eskihisar Mahallesi'nde kurulan canlı hayvan pazarında satıcıları bilgilendirdi.

        Ekipler, kurbanlık satışı sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı besicilere sahte para, hırsızlık ve dolandırıcılıkla ilgili uyarılarda bulundu. Ayrıca pazar girişine kurulan stantta yer alan sahte para makinesiyle satıcılar, müşteriden aldıkları paraları kontrol etme imkanı buldu.

        Vatandaşların güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için ekiplerin bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin bayram süresince devam edeceği bildirildi.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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