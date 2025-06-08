Denizli'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Tavas ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İlçe girişi yakınlarında E.H. idaresindeki 09 H 8253 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.D. ve Z.D.E. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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