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        Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 20:21 Güncelleme: 13.06.2025 - 20:21
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Denizli'nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına karadan müdahale ediliyor.

        Yukarıdağdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu iki ayrı noktada orman yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 2 su ikmal aracı ve 20 personel sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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