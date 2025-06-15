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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin, "2026'nın başından itibaren Türkiye'de çarkların yine eskisi gibi hızlı dönmeye başladığını Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:03 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:24
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Denizli'de konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin, "2026'nın başından itibaren Türkiye'de çarkların yine eskisi gibi hızlı dönmeye başladığını Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz." dedi.

        Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığınca EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi kentte de önemli projeler gerçekleştirdiğini söyledi.

        Son dönemde dünya genelinde yaşanan gelişmelere değinen Zeybekci, şöyle konuştu:

        "ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesinden sonra vahşi bir emperyalizm dönemi başladı. 'Sadece ve sadece benim ülkemin ve milletimin menfaatine bakarım. Dünyadaki diğer ülkelerin ne olduğu umurumda bile değildir' dönemi var. Dünyada karbon salınımı, çevrecilik, Dünya Ticaret Örgütü artık bunların hepsi bitti. Yeni dönem 'Tek menfaat benim memleketimin menfaatidir.' Bu dönemde 2 yılı aşkın zamandan beri Gazze'de bir soykırım ve bir bebek cinayeti var. Gazze'de mazlumların katliamı var. Bunu yapan soykırımcı sahte çakma Adolf orada maalesef hüküm sürüyor. İslam coğrafyası da 'kem kümle' vakit geçiriyor. Tek bir ülkenin sesi çıkıyor. Tek bir liderin sesi çıkıyor. O da Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'dir."

        Nihat Zeybekci, İslam coğrafyasında çatının direğinin Türkiye olduğunu ifade ederek. "Bir gün gelecek, o gün de çok uzak değildir, o gün geldiğinde Selahaddin Eyyubi'nin torunları, bu aziz milletin evlatları yürüdüğü zaman arkasına saklanacak ağaç da bulamayacaklar." dedi.​​​​​​​

        - "Sonbahardan itibaren rahatlamayı göreceğiz"

        Türkiye'de ekonomik gelişmelerle ilgili de değerlendirmede bulunan Zeybekci, şöyle konuştu:

        "En son enflasyon yüzde 1,5 seviyesinde aylık. Yıllıkta da yüzde 35'lere geldi. Bu ay göreceksiniz haziran enflasyonu açıklandığında yüzde 1'e daha yaklaştığını göreceğiz. Yıl sonunda Türkiye'nin enflasyonu yüzde 20 değilse bile yüzde 20'nin bir tık üstünde olur. Ve bu sonbahardan itibaren rahatlamayı göreceğiz arkadaşlar. Erken gevşemeyeceğiz, erken coşmayacağız. 2025'in sonbaharı, 2026'nın başından itibaren Türkiye'de çarkların yine eskisi gibi hızlı dönmeye başladığını Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz."

        Programda, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök ile İl Başkanı Muhammed Subaşıoğlu da konuşma yaptı.

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