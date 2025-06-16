Denizli'de atölyede başlayıp üstteki daireye sıçrayan yangın söndürüldü

Yangın daha sonra üst katta bulunan daireye de sıçradı.

Fatih Mahallesi 1925 Sokak'ta sekiz katlı apartmanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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