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        Denizli'de atölyede başlayıp üstteki daireye sıçrayan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mobilya atölyesinde başlayıp daireye sıçrayan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 00:15 Güncelleme: 16.06.2025 - 00:15
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        Denizli'de atölyede başlayıp üstteki daireye sıçrayan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mobilya atölyesinde başlayıp daireye sıçrayan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Fatih Mahallesi 1925 Sokak'ta sekiz katlı apartmanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın daha sonra üst katta bulunan daireye de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri apartmanda kalanları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Dumandan etkilenen bina sakinlerinden 1 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

        Yangında atölye ve dairede hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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