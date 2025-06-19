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        Denizli'de evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 19:07 Güncelleme: 19.06.2025 - 19:07
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        Denizli'de evinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Zanlının evinde yapılan aramada 2 kilo 325 gram esrar, 1 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 470 lira ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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