Denizli'de okulda kavga eden iki öğretmene soruşturma

Öte yandan, her iki öğretmenin polise giderek birbirinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Emine Özcan Anadolu Lisesinde görev yapan İngilizce öğretmeni B.K. ile coğrafya öğretmeni M.S. arasında tartışma yaşandı.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki lisede kavga eden iki öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.

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