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        Çivril'de lahit ele geçirildi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazıda çıkarıldığı değerlendirilen lahit ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 15:20 Güncelleme: 23.06.2025 - 15:20
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        Çivril'de lahit ele geçirildi
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        Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazıda çıkarıldığı değerlendirilen lahit ele geçirildi.

        Emircik Mahallesi'ndeki tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Ekipler burada tamamı çıkarılmış lahit ele geçirdi.

        Lahit, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

        Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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