Çivril'de lahit ele geçirildi
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazıda çıkarıldığı değerlendirilen lahit ele geçirildi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazıda çıkarıldığı değerlendirilen lahit ele geçirildi.
Emircik Mahallesi'ndeki tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler burada tamamı çıkarılmış lahit ele geçirdi.
Lahit, Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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