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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Denizli kongresinde konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terör örgütü İsrail ve onun uşağı Amerika bir yandan Gazze'yi bombalıyor, yerle bir ediyor, tamamen İsrail'e katmak için gerekli adımları atıyor. Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı yerle bir ediyor, vuruyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 29.06.2025 - 21:11
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Denizli kongresinde konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terör örgütü İsrail ve onun uşağı Amerika bir yandan Gazze'yi bombalıyor, yerle bir ediyor, tamamen İsrail'e katmak için gerekli adımları atıyor. Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı yerle bir ediyor, vuruyor." dedi.

        Merkezefendi Kültür Merkezi'nde partisinin Denizli 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin milli görüşün en büyük zaferine vesile olması temennisinde bulundu.

        İslam coğrafyasının saldırı altında olduğunu aktaran Erbakan, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ederken İran'a da saldırdığını söyledi.

        Siyonistlerin hukuk ve adalet tanımadığına dikkati çeken Erbakan, "Terör örgütü İsrail ve onun uşağı Amerika bir yandan Gazze'yi bombalıyor, yerle bir ediyor, tamamen İsrail'e katmak için gerekli adımları atıyor. Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı yerle bir ediyor, vuruyor. Bir yandan İran'a saldırıyor, bir yandan Yemen'e saldırıyor ve en son İran saldırısıyla başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya 'sıra size geliyor' mesajını açık bir şekilde veriyor." ifadelerini kullandı.

        İsrail'i kınamak yerine güçle karşılık verilmesi gerektiğini savunan Erbakan, "İsrail'in ve Amerika'nın Irak ve Suriye'den sonra İran'a saldırmaları ve sıranın Türkiye'ye adım adım geliyor olması da Erbakan Hocamızı ve milli görüşü haklı çıkaran bir başka olaydır. Yıllarca Milli Görüş olarak Irak ve Suriye'nin ardından İran'a, İran'ın ardından ise Türkiye'ye saldıracaklarını bizzat ifade etmişti. Yine milli görüşün 'İsrail laftan değil güçten anlar' sözünün ne kadar doğru olduğu da bu olaylarla ortaya çıktı." dedi.

        Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Ömer Kocamanoğlu, güven tazeledi.

        Erbakan, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından merhum babası Necmettin Erbakan'ın adının verildiği bulvarı da ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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