Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Denizli kongresinde konuştu:

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terör örgütü İsrail ve onun uşağı Amerika bir yandan Gazze'yi bombalıyor, yerle bir ediyor, tamamen İsrail'e katmak için gerekli adımları atıyor. Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı yerle bir ediyor, vuruyor." dedi.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde partisinin Denizli 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin milli görüşün en büyük zaferine vesile olması temennisinde bulundu.

İslam coğrafyasının saldırı altında olduğunu aktaran Erbakan, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ederken İran'a da saldırdığını söyledi.

Siyonistlerin hukuk ve adalet tanımadığına dikkati çeken Erbakan, "Terör örgütü İsrail ve onun uşağı Amerika bir yandan Gazze'yi bombalıyor, yerle bir ediyor, tamamen İsrail'e katmak için gerekli adımları atıyor. Bir yandan Suriye'de Beşar Esad döneminden kalan bütün askeri varlığı yerle bir ediyor, vuruyor. Bir yandan İran'a saldırıyor, bir yandan Yemen'e saldırıyor ve en son İran saldırısıyla başta Türkiye olmak üzere bütün dünyaya 'sıra size geliyor' mesajını açık bir şekilde veriyor." ifadelerini kullandı.