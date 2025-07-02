Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Adreste yapılan aramada 10 bin 403 sentetik hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir adrese baskın gerçekleştirildi.

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