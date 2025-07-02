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        Denizli'de köpekten kaçıp ağaca tırmanan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, köpekten kaçıp ağaca tırmanan kedi yavrusu, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 20:43 Güncelleme: 02.07.2025 - 20:43
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        Denizli'de köpekten kaçıp ağaca tırmanan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, köpekten kaçıp ağaca tırmanan kedi yavrusu, mahsur kaldığı yerden itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

        Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde karşılaştığı köpekten kaçan kedi yavrusu, refüjdeki çam ağacına tırmandı.

        Ağaçta mahsur kalan kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

        Polis ekipleri, olası bir tehlikeyi önlemek için caddede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

        Vinç yardımıyla ağaca çıkan itfaiye ekipleri, daldan dala atlayan kedi yavrusunu 1 saatlik çalışmayla yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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