Denizli'de köpekten kaçıp ağaca tırmanan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Polis ekipleri, olası bir tehlikeyi önlemek için caddede trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

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