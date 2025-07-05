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        Kale'de tescilli biber için pazar yeri açıldı

        Biberiyle ünlü Denizli'nin Kale ilçesinde, üreticilerin daha sağlıklı koşullarda ürünlerini satabilmesi için özel pazar yeri inşa edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 11:06 Güncelleme: 05.07.2025 - 11:06
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        Kale'de tescilli biber için pazar yeri açıldı
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        Biberiyle ünlü Denizli'nin Kale ilçesinde, üreticilerin daha sağlıklı koşullarda ürünlerini satabilmesi için özel pazar yeri inşa edildi.

        Kale Belediyesi Başkanı Erkan Hayla, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarla Kale biberinin Türkiye genelinde bilinirliğini artırdıklarını belirtti.

        Biber festivalleri ve tanıtım çalışmalarıyla üreticilerin önünün açıldığını bildiren Hayla, "Artık üreticilerimiz güneşin altında değil, korunaklı ve daha sağlıklı bir ortamda satış yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

        Hayla, yeni pazar alanının biberlerin kalitesini koruyacağını ve üreticilere daha rahat bir satış ortamı sağlayacağını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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