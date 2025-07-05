Kale'de tescilli biber için pazar yeri açıldı

Biberiyle ünlü Denizli'nin Kale ilçesinde, üreticilerin daha sağlıklı koşullarda ürünlerini satabilmesi için özel pazar yeri inşa edildi.

Kale Belediyesi Başkanı Erkan Hayla, yaptığı açıklamada, yapılan çalışmalarla Kale biberinin Türkiye genelinde bilinirliğini artırdıklarını belirtti.

Biber festivalleri ve tanıtım çalışmalarıyla üreticilerin önünün açıldığını bildiren Hayla, "Artık üreticilerimiz güneşin altında değil, korunaklı ve daha sağlıklı bir ortamda satış yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Hayla, yeni pazar alanının biberlerin kalitesini koruyacağını ve üreticilere daha rahat bir satış ortamı sağlayacağını bildirdi.