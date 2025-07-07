Kaleli zeytin üreticileri kooperatif kuracak

Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ürünlerini daha iyi değerlendirmek ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kooperatifleşme süreci başlattı.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ve mahalle muhtarı Ali Abalı öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, üreticiler ortaklaşa kurulacakları kooperatif aracılığıyla zeytinyağlarını şişeleyip markalaştırmayı hedefliyor.

Projeyle ürünlerin pazarlaması ve satışı daha profesyonel hale getirilerek katma değeri artırılması planlanıyor. Aynı zamanda organik zeytinlerin paketlenerek yeni pazarlara sunulmasıyla bölgedeki organik ürünlere olan talebin de değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, kooperatifin kurulması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bu girişim hem üreticilerimizin güçlenmesini hem de bölgedeki ekonomik canlılığın artmasını sağlayacak." dedi

Gölbaşı Mahallesi muhtarı Ali Abalı ise mahallede geniş zeytin arazilerinin ve bilinçli üreticilerin bulunduğunu vurgulayarak, projenin başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi.​​​​​​​