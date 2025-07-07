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        Kaleli zeytin üreticileri kooperatif kuracak

        Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ürünlerini daha iyi değerlendirmek ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kooperatifleşme süreci başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 10:25 Güncelleme: 07.07.2025 - 10:25
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        Kaleli zeytin üreticileri kooperatif kuracak
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        Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi'nde zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ürünlerini daha iyi değerlendirmek ve bölge ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kooperatifleşme süreci başlattı.

        Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla ve mahalle muhtarı Ali Abalı öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, üreticiler ortaklaşa kurulacakları kooperatif aracılığıyla zeytinyağlarını şişeleyip markalaştırmayı hedefliyor.

        Projeyle ürünlerin pazarlaması ve satışı daha profesyonel hale getirilerek katma değeri artırılması planlanıyor. Aynı zamanda organik zeytinlerin paketlenerek yeni pazarlara sunulmasıyla bölgedeki organik ürünlere olan talebin de değerlendirilmesi amaçlanıyor.

        Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, kooperatifin kurulması için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, "Bu girişim hem üreticilerimizin güçlenmesini hem de bölgedeki ekonomik canlılığın artmasını sağlayacak." dedi

        Gölbaşı Mahallesi muhtarı Ali Abalı ise mahallede geniş zeytin arazilerinin ve bilinçli üreticilerin bulunduğunu vurgulayarak, projenin başarıya ulaşacağına inandıklarını söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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