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        Yatağa bağımlı yaşayan 310 kilogramlık hasta, tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım, Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:54 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:54
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        Yatağa bağımlı yaşayan 310 kilogramlık hasta, tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım, Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi.

        Uzun süredir yatağa bağımlı yaşayan ve nefes almakta zorlanan 49 yaşındaki Yıldırım, bir süre önce Denizli’deki özel bir hastaneye başvurdu.

        Yapılan tetkikler ve bir ay süren hazırlık sürecinin ardından Yıldırım'a, tüp mide ameliyatı yapıldı.

        Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Yıldırım, taburcu edildi.

        Ameliyatı gerçekleştiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, hastaya yapılan müdahalenin sıradan bir kilo verme operasyonu olmadığını belirtti.

        Hastanın geldiğinde tek başına yürüyemediğini, nefes almakta ve konuşmakta güçlük çektiğini aktaran Aykota, Yıldırım'ın tedavisinin ardından ilk adımlarını attığını ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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