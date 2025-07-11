Yatağa bağımlı yaşayan 310 kilogramlık hasta, tüp mide ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatağa bağımlı yaşayan 310 kilogram ağırlığındaki Barış Yıldırım, Denizli'de geçirdiği tüp mide ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi.

Uzun süredir yatağa bağımlı yaşayan ve nefes almakta zorlanan 49 yaşındaki Yıldırım, bir süre önce Denizli’deki özel bir hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler ve bir ay süren hazırlık sürecinin ardından Yıldırım'a, tüp mide ameliyatı yapıldı.

Tedavinin ardından sağlığına kavuşan Yıldırım, taburcu edildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Obezite Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Raşid Aykota, hastaya yapılan müdahalenin sıradan bir kilo verme operasyonu olmadığını belirtti.

Hastanın geldiğinde tek başına yürüyemediğini, nefes almakta ve konuşmakta güçlük çektiğini aktaran Aykota, Yıldırım'ın tedavisinin ardından ilk adımlarını attığını ve sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini söyledi.