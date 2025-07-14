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        Denizli'de yiyecek arayan porsuk görüntülendi

        Denizli'nin Buldan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuğun yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 09:58 Güncelleme: 14.07.2025 - 09:58
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        Denizli'de yiyecek arayan porsuk görüntülendi
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        Denizli'nin Buldan ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuğun yiyecek aradığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Helvacılar Mahallesi'nde Süleyman Tığlıoğlu'na ait bahçede, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmekte olan canlıların kırmızı listesinde yer alan porsuk görüldü.

        Tığlıoğlu, yiyecek arayan porsuğu cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        Porsuk ile karşılaşmasını gazetecilere anlatan Tığlıoğlu, "Önce çok şaşırdım. Bu bölgede ilk defa porsuk ile karşılaştım. Görür görmez de porsuğu kayda aldım. Hiç aldırış etmeden yürümeye ve geldiği yöne doğru gidip gözlerden uzaklaştı. Nadir görülen bir hayvan ve bölgedeki biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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