Denizli, Manisa ve Uşak'ta 15 Temmuz dolayısıyla şehit kabirleri ziyaret edildi

Anma programına, Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Uşak'ta da Şekerevleri Mezarlığı'ndaki şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi. Protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Anma programına, Vali Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Garnizon Komutanı ve 8. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Coşkun ve beraberindekiler, daha sonra Merkezefendi ilçesindeki 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda açılan "Zaferin adı Türkiye" fotoğraf sergisini gezdi.

Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol üyeleri şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Denizli, Manisa ve Uşak'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programları düzenlendi, şehit kabirleri ziyaret edildi.

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