Denizli'de 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
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