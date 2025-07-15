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        Denizli'de 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 22:32 Güncelleme: 15.07.2025 - 22:32
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        Denizli'de 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 7 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki 7 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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