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        Denizli'de motosikletinin plakasını kapatarak ışık ihlali yapan sürücüye ceza

        ​​​​​​​Denizli'de, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) takılmamak için motosikletinin plakasını gizleyerek ışık ihlali yaptığı belirlenen kasksız sürücüye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 11:56 Güncelleme: 17.07.2025 - 11:56
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        Denizli'de motosikletinin plakasını kapatarak ışık ihlali yapan sürücüye ceza
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        ​​​​​​​Denizli'de, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) takılmamak için motosikletinin plakasını gizleyerek ışık ihlali yaptığı belirlenen kasksız sürücüye para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetimlerini sürdürüyor.

        Ekipler, Ali Marım Bulvarı 1009 Sokak üzerinde EDS'den kaçmak için motosikletinin plakasını kapattığı ve kırmızı ışık ihlali yaptığını belirledi.

        Uygulama noktasında durdurulan sürücüye, 6 bin 969 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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