Denizli'de motosikletinin plakasını kapatarak ışık ihlali yapan sürücüye ceza

Ekipler, Ali Marım Bulvarı 1009 Sokak üzerinde EDS'den kaçmak için motosikletinin plakasını kapattığı ve kırmızı ışık ihlali yaptığını belirledi.

​​​​​​​Denizli'de, Elektronik Denetleme Sistemi'ne (EDS) takılmamak için motosikletinin plakasını gizleyerek ışık ihlali yaptığı belirlenen kasksız sürücüye para cezası uygulandı.

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