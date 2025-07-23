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        Denizli'de kavga ettiği dayısı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kişi, arazi meselesi nedeniyle kavga ettiği yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 10:46 Güncelleme: 23.07.2025 - 10:46
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        Denizli'de kavga ettiği dayısı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kişi, arazi meselesi nedeniyle kavga ettiği yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

        Kızılca Mahallesi'nde yaşayan R.G. (72) ile yeğeni Osman Karaalp (44) arasında dün arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Osman Karaalp yanında bulunan sopa ile dayısının eşi E.G'yi (66) başından yaraladı.

        Bunun üzerine R.G, evinden getirdiği av tüfeğiyle Karaalp'i başından vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, Osman Karaalp'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı E.G. ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Gözaltına alınan R.G. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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