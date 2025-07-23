Denizli'de kavga ettiği dayısı tarafından av tüfeğiyle vurulan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bir kişi, arazi meselesi nedeniyle kavga ettiği yeğenini av tüfeğiyle öldürdü.

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