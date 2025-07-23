Denizli'de ormanlık ve mesirelik alanlara girişler ikinci duyuruya kadar yasaklandı

Denizli'de ormanlık ve mesirelik alanlara girilmesi ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle böyle kritik dönemlerde herkese önemli görevler düştüğü belirtildi.

Son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle il genelinde daha önce açıklanan 1 Haziran-31 Ekim 2025 tarihlerinde ormana girişlerin yasaklanması maddelerine yenilerinin eklendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver gibi amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den 08.00'e kadar ateş yakılması yasaklanmıştı.

Ancak hava şartlarına ve insani faktörlere de bağlı olarak yangın riskinin artabileceğinden dolayı önlem amaçlı valiliğimizce ikinci bir duyuruya kadar ormanlık alanlar, tüm mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarında mangal ve ateş yakmak yasaklanmıştır."