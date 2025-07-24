Orman yangınında şehit olan Denizlili 2 orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman işçileri Sercan Ütni (26) ve Hilmi Şahin (23) Denizli'nin Beyağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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