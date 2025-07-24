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        Orman yangınında şehit olan Denizlili 2 orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman işçileri Sercan Ütni (26) ve Hilmi Şahin (23) Denizli'nin Beyağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 20:54 Güncelleme: 24.07.2025 - 20:54
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        Orman yangınında şehit olan Denizlili 2 orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınında şehit olan orman işçileri Sercan Ütni (26) ve Hilmi Şahin (23) Denizli'nin Beyağaç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Şehit Hilmi Şahin'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören mangasının omuzlarında Geriçam Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerine getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından Şahin'in naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Törende şehidin ailesi ve yakınları gözyaşı döktü.

        Daha sonra şehit Sercan Ütni'nin cenazesi Sazak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından buradaki mezarlığa defnedildi.

        Bakan Bak, törende şehidin ailesini teselli etti.

        Törene, şehitlerin aileleri ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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