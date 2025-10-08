Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 14:48 Güncelleme: 08.10.2025 - 14:48
        Denizli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Denizli'nin Serinhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Antalya'dan gezmek amacıyla Denizli'ye gelen Minsuk Choi yönetimindeki 07 BLN 886 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolunun Serinhisar çıkışı yakınlarındaki kavşakta Hasan Hüseyin Çomut idaresindeki 20 VE 676 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çomut'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada yaralanan Minsuk Choi, ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

