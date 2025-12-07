Habertürk
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 15:02 Güncelleme: 07.12.2025 - 15:02
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12​​​​​​​, Roko Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor

        Fenerbahçe Beko: Melli 2, Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldwin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu

        1. Periyot: 20-14

        Devre: 38-38

        3. Periyot: 55-63

        DENİZLİ

