Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 2, Smith 2, Bleijenbergh 12, Roko Badzim 4, Omic 10, Griffin 17, Ömer Can İlyasoğlu 8, Hawkins 3, Mahir Ağva 6, Erbey Kemal Paltacı, Murat Kağan Tor
Fenerbahçe Beko: Melli 2, Tucker 14, Tarık Biberovic 4, Hall 7, Birch 7, Bacot 6, Metecan Birsen 6, Baldwin 4, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 16, Boston 21, Yiğit Hamza Mestoğlu
1. Periyot: 20-14
Devre: 38-38
3. Periyot: 55-63
DENİZLİ
